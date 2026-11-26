Stockholmsbörsen går mot en tydlig uppgång, enligt terminshandeln på IG Markets.

Börserna i Asien handlas uppåt på morgonen, delvis på grund av att Donald Trumps nya tullpaket inte är lika omfattande som väntat. Det skriver Reuters.

Taiwanbörsen stiger 3 procent, Tokyobörsen 1,5 procent, Seoulbörsen 1,5 procent, och börserna i Fastlandskina står oförändrade.

På torsdagen är USA-börsen stängd för Thanksgiving.

Bland bolagen handlas SKF utan rätt till utdelning i avknoppningen SKF Vertevo, den separata fordonsdelen som börsnoteras. Vertevo värderas till 17,50-19 kronor av SHB och Pareto, vilket gör att SKF-aktien bör falla med omkring så mycket, skriver DI.

Skanska har fått en tilläggsorder på datacenter i USA värd 2,8 miljarder kronor.

Smart Eyes finanschef lämnar bolaget på egen begäran, efter tre år.

Brentoljan handlas för 91 dollar per fat på morgonen.

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