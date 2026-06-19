Stökig start på US Open – amerikanen Clark leder
Tjock dimma och starka vindar försvårade och försenade den första rundan av golfmajorn US Open under torsdagen. Amerikanen Wyndham Clark, som vann turneringen 2023, leder men hann bara spela 16 av 18 hål. När han avbröt spelet för natten var ställningen sex slag under par.
Ludvig Åberg har toppkänning efter att ha spelat första rundan på Shinnecock Hills på Long Island på 69 slag – ett under par.
bakgrund
US Open i golf
Wikipedia (sv)
U.S. Open, United States Open Championship, är en av fyra majortävlingar i golf för herrar. Ansvarig för tävlingen är USGA och den spelades första gången 1895. Ett femtiotal golfklubbar har varit arrangör för U.S. Open, och USGA ställer höga krav på minutiös banskötsel i två–tre år innan klubben får stå som värd för tävlingen.
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