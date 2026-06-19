Stökig start på US Open – amerikanen Clark leder

Tjock dimma och starka vindar försvårade och försenade den första rundan av golfmajorn US Open under torsdagen. Amerikanen Wyndham Clark, som vann turneringen 2023, leder men hann bara spela 16 av 18 hål. När han avbröt spelet för natten var ställningen sex slag under par.

Ludvig Åberg har toppkänning efter att ha spelat första rundan på Shinnecock Hills på Long Island på 69 slag – ett under par.