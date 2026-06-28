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Blixtnedslag kan leda till skogsbränder, varnar SMHI. En varning har utfärdats för nästan hela södra Sverige som gäller under måndagen. (TT / SMHI)
Sommarvädret

Stor risk för skogsbränder i nästan hela södra Sverige

Av Jacob Ruderstam
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SMHI varnar för att det råder väldigt stor risk för skogsbrand i nästan hela södra Sverige under måndagen. Myndigheten skriver att bränderna lätt kan uppstå på grund av bland annat eldning eller blixtnedslag.

”Kontrollera om eldningsförbud råder i ditt område, och var mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Varningen gäller för större delen av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland under hela måndagen.

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Ett mindre område omfattas av motsvarande varning redan under söndagen
TT
SMHI:s varningar
www.smhi.se
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