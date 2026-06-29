Storägaren ger tummen upp till budet: ”En bra lösning”

Omsorgsbolaget Humanas största ägare ser positivt på dagens miljardbud från sektorkollegan Ambea. Det skriver DI.

– Det här är en bra lösning och gruppen kommer att stå starkare, säger Fredrik Strömholm, partner på riskkapitalbolaget Impilo.

Han påpekar att två tredjedelar av budet betalas i Ambea-aktier, vilket banar väg för Humanas ägare att även framåt ”ta del av den starkare operativa utvecklingen”.