Storägaren ger tummen upp till budet: ”En bra lösning”
Omsorgsbolaget Humanas största ägare ser positivt på dagens miljardbud från sektorkollegan Ambea. Det skriver DI.
– Det här är en bra lösning och gruppen kommer att stå starkare, säger Fredrik Strömholm, partner på riskkapitalbolaget Impilo.
Han påpekar att två tredjedelar av budet betalas i Ambea-aktier, vilket banar väg för Humanas ägare att även framåt ”ta del av den starkare operativa utvecklingen”.
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