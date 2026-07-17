Storbrand i Norge – uppemot 50 bostäder förstörda

Mellan 40 och 50 bostäder har förstörts i en storbrand i norska Drammen, rapporterar norska medier.

Det första larmet kom klockan 15.39 om en övertänd bostad. Branden spred sig därefter till intilliggande radhus, skriver TV2.

En person ur räddningstjänsten ska ha fått lindriga skador under släckningsarbetet. I övrigt har ingen rapporterats saknad eller skadad, enligt VG.

– Vi förlorar allt vi har där, säger en boende i området till tidningen.