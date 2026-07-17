Varningen: Sprider sig till nya bostadsområden

Storbranden i norska Drammen, som har förstört uppemot 50 bostäder, håller på att sprida sig mot ett nytt bostadsområde, rapporterar Dagbladet.

– Spridningen är en stor utmaning. Det är mycket torrt och elden sprider sig via vegetationen. Vinden har dessutom vänt och driver nu branden söderut mot nya bostadsområden, säger polisens insatsledare Frode Presthus.

Han uppger också att branden fortfarande inte är under kontroll.

Över 60 brandmän och två helikoptrar deltar i släckningsarbetet. Ytterligare förstärkning har begärts och fyra helikoptrar är på väg till området.