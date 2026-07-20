Expert: Norgebranden kan även ske i Sverige
Tre samverkande faktorer orsakade den förödande branden i norska Drammen: det kraftigt sluttande bostadsområdet, den starka vinden och den långa torkan som föregick branden.
Något liknande har inte hänt i Sverige, men risken finns även här. Det säger Anders Edstam, chef på avdelningen för räddningstjänst vid Myndigheten för civilt försvar (MCF), till TT.
– Vid tät bebyggelse och kraftig vind, då finns det svårigheter.
Regelverket kräver ett visst avstånd mellan villor i ett bostadsområde för att hindra brandspridning, men i detta fallet var vinden så kraftig att det inte räckte, enligt Edstam.
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