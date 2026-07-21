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Krokstadelva på måndagen. (Frederik Ringnes / NTB)
Storbranden i Drammen

Ingen mer spridningsrisk – polisen efterlyser fler tips

Av Marcus Lindén
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Brandförsvaret har nu full kontroll på hela branden i Krokstadelva i norska Drammen. Det finns nu ingen risk att elden sprider sig, skriver norska medier.

Släckningsarbetet kommer ändå att fortsätta i närmare tio dagar till.

Parallellt fortsätter arbetet med att identifiera brandorsaken. Polisen har gjort en rad vittnesförhör och samlat in bild- och videomaterial, men är fortsatt intresserad av iakttagelser gjorda mellan klockan 13 och 16 på fredagen.

– Vi önskar också bilder eller videor tagna på avstånd, säger polisen Tina Berg till VG.

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www.aftenposten.no
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