Ingen mer spridningsrisk – polisen efterlyser fler tips
Brandförsvaret har nu full kontroll på hela branden i Krokstadelva i norska Drammen. Det finns nu ingen risk att elden sprider sig, skriver norska medier.
Släckningsarbetet kommer ändå att fortsätta i närmare tio dagar till.
Parallellt fortsätter arbetet med att identifiera brandorsaken. Polisen har gjort en rad vittnesförhör och samlat in bild- och videomaterial, men är fortsatt intresserad av iakttagelser gjorda mellan klockan 13 och 16 på fredagen.
– Vi önskar också bilder eller videor tagna på avstånd, säger polisen Tina Berg till VG.
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