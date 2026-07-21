En misstänkt efter storbranden i Drammen

En person misstänks efter storbranden i norska Drammen, rapporterar VG.

– För närvarande har polisen ingen konkret misstanke om att något brott har begåtts, säger polisfullmäktig Nina Fladhus vid Sydöstra polisdistriktet.

Branden i Drammen bröt ut i fredags och spred sig i rasande fart. Bara fem timmar efter det första larmet hade över 100 bostäder förstörts.

Så sent som under tisdagen meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll, men att släckningsarbetet väntas pågå i omkring tio dagar till.