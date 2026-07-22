Norsk polis: Oaktsamhet kan ha startat storbranden

Norsk polis har förhört personen som misstänks ligga bakom storbranden i Drammen – och han misstänks inte för brott. Det skriver norska VG.

Enligt polischef Nina Fladhus arbetar utredningen med flera hypoteser. En av dem är att branden orsakades av oaktsamhet. En annan hypotes är självantändning.

Kriminaltekniker har inlett sin undersökning under dagen. Hittills har det varit för varmt för dem att kunna utföra sitt arbete.

Polisen har en uppfattning om var branden startade, men vet ännu inte varför.