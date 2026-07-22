Norsk polis: Oaktsamhet kan ha startat storbranden
Norsk polis har förhört personen som misstänks ligga bakom storbranden i Drammen – och han misstänks inte för brott. Det skriver norska VG.
Enligt polischef Nina Fladhus arbetar utredningen med flera hypoteser. En av dem är att branden orsakades av oaktsamhet. En annan hypotes är självantändning.
Kriminaltekniker har inlett sin undersökning under dagen. Hittills har det varit för varmt för dem att kunna utföra sitt arbete.
Polisen har en uppfattning om var branden startade, men vet ännu inte varför.
Storbranden i Drammen— det gäller saken
- En omfattande brand bröt ut i Krokstadelva, Drammen, Norge den 17 juli 2026 och förstörde över 110 bostäder.
- Hundratals personer evakuerades och ingen har rapporterats saknad eller allvarligt skadad, enligt räddningstjänsten.
- Branden beskrevs som Norges värsta på över 100 år och släckningsarbetet involverade över 100 brandmän och flera helikoptrar.
- Brandorsaken är ännu okänd, men polisen misstänker inte terrorism eller att branden var anlagd; teknisk undersökning har försvårats av värmen.
- Släckningsarbetet väntas pågå i flera dagar framöver trots att branden nu är under kontroll och ingen spridningsrisk kvarstår.
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