Ungdomar stöttar brandkåren – hämtar is i hettan

Den stora branden i norska Drammen är fortfarande inte under kontroll och uppemot 50 bostäder har förstörts.

Släckningsarbetet har pågått sedan 15.30-tiden och sker i redan hög värme. Flera ungdomar har därför köpt ispåsar från en närliggande butik för att brandmännen ska kunna svalka sig, rapporterar TV2.

En av dem är Enes Jan Akhgar, som var på väg att bada när han såg den svarta röken.

– Vi åkte snabbt hit för att se om vi kunde hjälpa till. Vi har vänner som bor i området. Branden spred sig väldigt snabbt, men polis och räddningstjänst var snabbt på plats. Det är vi tacksamma för, säger han.