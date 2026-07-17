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Norges statsminister Jonas Gahr Støre. (NTB)
Storbranden i Drammen

Statsministern om branden: ”Djupt gripande att se”

Av Adam Lindh
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Hundratals personer har evakuerats och över 100 bostäder har förstörts i storbranden i norska Drammen. Räddningstjänsten varnar samtidigt för att branden fortsätter att sprida sig och hotar nya bostadsområden.

Statsminister Jonas Gahr Støre säger till Dagbladet att han är i kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att räddningstjänsten har de resurser som krävs för att bekämpa branden.

– Det är djupt gripande att se den omfattande branden i bostadsområdet Krokstadelva i Drammen. Mina tankar går till dem som har evakuerats och alla som har förlorat sina hem, säger han.

Det första larmet kom vid 15.30-tiden om en övertänd villa. Branden spred sig därefter snabbt till intilliggande radhus. Orsaken till branden är ännu okänd.

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