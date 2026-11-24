En ukrainsk soldat som övar med en bombbestyckad drönare.

Storbritannien trodde att de köpte hundratals ton högpresterande C4-sprängmedel till Ukraina från en vapenhandlare i Pennsylvania. Men en granskning från Financial Times visar att de i stället fick vanlig kommersiellt tillgänglig sprängdeg som inte innehöll C4:s huvudingrediens.

Den amerikanske vapenhandlaren som fick kontraktet var en tidigare konkursdrabbad amerikansk deltidsanställd polis. Köparen var det brittiska försvarets särskilda enhet för materielanskaffning till Ukraina. Och den falska C4 – som skulle fästas på drönare – skickades till och med ner till det krigsdrabbade landet.

– Det här är häpnadsväckande, säger parlamentsledamoten Mike Martin som också sitter underhusets försvarsutskott.

Han fortsätter:

– Det brittiska försvarsdepartementet kan ha utsatt hundratals ukrainska soldaters liv för fara och spenderat miljontals pund av skattebetalarnas pengar på sprängmedel som inte var vad leverantören påstod.