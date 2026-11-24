Om de ryska soldaterna slår på radion under försöken att invadera grannlandet möts de av ryska rockklassiker innan en låt där de uppmanas att ge upp plötsligt drar igång, skriver New York Times.

Radiovågorna längs fronten i Ukraina kan först låta som vanlig rysk radio men är i själva verket en ukrainsk påverkansoperation. Att använda radio på det här sättet är inte nytt, men de senaste årens tekniska utveckling gör att Ukraina enkelt kan skapa egna AI-generade låtar med mer eller mindre subtila budskap.

Kanalens anonyma musikläggare säger till tidningen att operationen består av ”en kille som sitter vid en laptop” och att han försöker sprida en depressiv sinnesstämning.

– Budskapet är att inget gott väntar dem, att krig alltid och framför allt innebär blod, död och dödsoffer, och att de sannolikt inte kommer att få uppleva krigets slut och att det vore mycket bättre att sluta strida, säger personen.