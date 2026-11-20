Storbritannien och EU överens: Ska bli enklare för unga att flytta
Första steget för att Storbritannien åter ska närma sig EU är klart, rapporterar flera medier.
I samband med toppmötet i Bryssel har man nått en överenskommelse som bland annat innebär ökad möjlighet för unga britter att bo i EU och vice versa, skriver TT.
Även lägre studieavgifter för EU-medborgare i Storbritannien ska ha varit en del av avtalet, även om mer exakta detaljer kommer förhandlas vidare.
Klockan 13.30, svensk tid, väntas en presskonferens.
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