Första steget för att Storbritannien åter ska närma sig EU är klart, rapporterar flera medier.

I samband med toppmötet i Bryssel har man nått en överenskommelse som bland annat innebär ökad möjlighet för unga britter att bo i EU och vice versa, skriver TT.

Även lägre studieavgifter för EU-medborgare i Storbritannien ska ha varit en del av avtalet, även om mer exakta detaljer kommer förhandlas vidare.

Klockan 13.30, svensk tid, väntas en presskonferens.