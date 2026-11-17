Politikern Alan Milburns nya utredning om hur Storbritannien ska tackla problemet med nästan en miljon unga som varken jobbar eller pluggar är 278 sidor lång. Rapporten har fått titeln ”Från välfärdsstat till arbetsstat”, skriver Sky News.

Förslagen är många, och omfattar bland annat sänkt bidrag för unga. Milburn föreslår också att den brittiska regeringen nu ser till att fler unga anställs inom offentlig verksamhet, att ungas rätt till anställning skrivs in i lagboken och att särskilda verksamheter med samlingsnamnet ”Youth opportunity service” upprättas runtom i landet.

Dessutom föreslår utredningen att företag ska få uppåt 40 000 kronor om de anställer en ung person som saknar jobb eller pågående utbildning.

Milburn pekar på att paketet, om det träder i kraft, hjälper till att öka Storbritanniens BNP om tio år.