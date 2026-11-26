En bild från centrala London tidigare i år.

Nettoinvandringen, alltså skillnaden mellan antalet som invandrat och antalet som utvandrat, till Storbritannien har sjunkit kraftigt. Mellan juni 2025 och juni 2026 var nettoinvandringen 77 000 personer, skriver brittiska medier. Bortsett från under pandemin har den brittiska siffran inte varit så låg sedan 1997.

Siffrorna kommer från landets statistikmyndighet ONS och välkomnas av inrikesministern Shabana Mahmood.

”Den här regeringen har återtagit kontrollen”, skriver hon på X.

Torsdagens siffror är betydligt lägre än rekordperioden för fyra år sedan, då nettoinvandringen låg på 944 000 personer mellan mars 2022 och mars 2023.