Konservativa partiets partiledare Kemi Badenoch gillar inte de förslag som den tidigare Labourpolitikern Alan Milburn nu lagt fram för att få in fler unga på arbetsmarknaden. I Sky News säger hon att Storbritannien inte behöver ”kostsamma statliga program för att rätta till Labours egna misstag”.

– Vi måste sluta göra det så dyrt och riskabelt att anställa unga människor.

Bland förslagen finns bland annat sänkta bidrag för unga, fler stödinsatser och pengar till småföretagare som anställer unga som saknar jobb eller pågående utbildning.

Toryledaren anklagar Labour för att ha saboterat för företag genom åtgärder som höjda arbetsgivaravgifter och höga minimilöner.