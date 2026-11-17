Storbritannien står inför ett avgörande ögonblick när utredaren Alan Milburn i dag presenterar omfattande åtgärder för att tackla ett enormt och komplicerat problem – att nästan en miljon unga saknar både jobb och utbildning. Det skriver BBC:s Hazel Shearing.

Men det kan bli svårt för premiärminister Andy Burnham att förverkliga alla förslag som Milburn kommer med, spår hon.

”Det ekonomiska läget är besvärligt, och regeringen kommer att tvingas göra svåra avvägningar.”

Sky News Rob Powell beskriver Milburns plan som ”en total omstöpning av hur staten hjälper människor” att gå från utbildning till arbete.

Han menar också att Burnham står inför stora utmaningar när det gäller att förverkliga de storslagna planerna. Det kan bli svårt både praktiskt och politiskt att få igenom alla förslag.

Ett av förslagen handlar om att sänka bidragen för unga för att locka in fler arbetslösa i arbete.

”Ända från början har målet varit att undvika ett liknande uppror som drabbade Keir Starmer när han försökte skära i bidragsutgifterna förra året”, skriver Powell.