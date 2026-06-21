Storspelande målvakt gav Curaçao historisk poäng

Curaçao tog en historisk första VM-poäng efter att önationens målvakt Eloy Room räddat 15 skott i nattens möte med Ecuador, som slutade 0–0.

Resultatet innebär att Tyskland, som i går kväll slog Elfenbenskusten med 2–1, kommer att vinna grupp E.

Curaçao var redan innan mästerskapet historiskt då nationen med sina 156 000 invånare är den minsta som någonsin kvalat in.