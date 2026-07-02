Strateger spår nytt rally i höst: ”Då blir börsen glad”

Trots en rad kriser har Stockholmsbörsen visat en imponerande styrka i år, säger experter till SvD.

Och det finns mer att hämta.

Om AI-rallyt fortsätter utan större bakslag, oron kring Hormuzsundet snabbt avtar och centralbankerna till och med börjar att öppna för räntesänkningar kan det bli ett lika starkt andra börshalvår som det första, enligt SEB:s chefsstrateg Esbjörn Lundevall.

– Då tror jag börsen kommer att bli väldigt glad, säger Lundevall men varnar samtidigt för att en besvikelse på någon av punkterna snabbt kan få investerarna att vända på klacken.

Även Maria Landeborn, senior aktiestrateg på Danske Bank, spår att börsen står högre om ett halvår, så länge det inte inträffar en ny kris. En starkare konjunktur och positiva vinstförväntningar kan leda till det, anser hon.