Strejk bland vårdgivare – inte fått lön på månader

Vårdarbetare som arbetar med ebola har gått ut i strejk i Kongo-Kinshasa efter uteblivna löner och dåliga arbetsförhållanden, skriver The Washington Post.

Läkaren Blaise Katabuka Mugisa, som arbetar på Rwampara-sjukhuset, har inte fått lön sedan utbrottet började. I söndags fick han nog.

– Vi är ledsna och arga på regeringen eftersom vi riskerar våra liv utan att få betalt. Jag oroar mig för att om strejkerna fortsätter kommer fler människor att dö varje dag, säger han till tidningen.

En annan läkare på sjukhuset säger att han också valde att strejka efter att inte ha fått lön sedan mars. Men han bestämde sig för att komma tillbaka till arbetet i går efter att ha fått dåligt samvete. Han säger att det trots allt handlar om familj, grannar och vänner som behöver vård.