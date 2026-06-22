Strejkhot mot SAS i Norge – 468 kabinanställda kan tas ut

468 kabinanställda på SAS i Norge kan tas ut i strejk, rapporterar E24.

Under måndagen och tisdagen möts SAS och facken Fellesforbundet och Parat hos riksmäklaren. Om medlingen misslyckas kan strejken bryta ut redan på onsdag.

– Ingen av oss vill förstöra semestern för någon, säger SAS-anställde Jaroslaw Kania till sajten.

Högre löner och bättre arbetsvillkor är några av kraven från kabinpersonalen i årets avtalsrörelse.