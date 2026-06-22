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Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
SAS framtid

Strejkhot mot SAS i Norge – 468 kabinanställda kan tas ut

Av Aron Sigblad
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468 kabinanställda på SAS i Norge kan tas ut i strejk, rapporterar E24.

Under måndagen och tisdagen möts SAS och facken Fellesforbundet och Parat hos riksmäklaren. Om medlingen misslyckas kan strejken bryta ut redan på onsdag.

– Ingen av oss vill förstöra semestern för någon, säger SAS-anställde Jaroslaw Kania till sajten.

Högre löner och bättre arbetsvillkor är några av kraven från kabinpersonalen i årets avtalsrörelse.

Anställda inom SAS vittnar om tunga arbetsdagar och få pauser
e24.no

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www.theguardian.com
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