Stridsflygplan och skyttar deltar i historisk finalinsats

Säkerhetspådraget kring VM-finalen i New Jersey är det största någonsin vid ett idrottsevenemang i USA:s historia, skriver The Telegraph. Den massiva insatsen består bland annat av stridsflygplan, krypskyttar och tusentals FBI-agenter.

Eftersom president Donald Trump ska vara på plats för att se matchen och dela ut pokalen har matchen fått samma säkerhetsnivå som när en amerikansk president blir insvuren. Planeringen har pågått i två år.

– Det är större än en Super Bowl, säger Vita husets Andrew Giuliani.

Finalmatchen mellan Spanien och Argentina inleds klockan 21, och sänds i TV4.