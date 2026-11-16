AI-modeller brister i återgivning och dialog om det vetenskapliga läget kring klimatförändringarna. Det framgår av en ny studie från Unesco och University College London som presenterades under klimattoppmötet COP31 i Turkiet under måndagen, enligt The Guardian.

Enklare fakta om klimatförändringarna återgavs korrekt men så fort frågorna blev politiskt invecklade stötte modellerna på problem. Därutöver backade modellerna återkommande från fakta när användaren invände mot ett korrekt svar.

– AI är inte neutral. När det gäller hur den svarar tenderar den att anpassa sig efter användarens åsikter i stället för att hålla fast vid fakta, säger Unescos Leona Verdadero enligt tidningen.