Saudiarabien är en av de främsta motståndarna till att klimattoppmötet COP31 ska besluta om ett avtal som innehåller formuleringen ”omställning bort från fossila bränslen”, skriver The Guardian. Uppgiftslämnare med insyn i samtalen säger till tidningen att Saudiarabien hållit flera viktiga möten med värdnationerna.

När toppmötet nu närmar sig sitt slut anser aktörer från civilsamhället att det ser ut att bli ett riktigt katastrofmöte.

– Jag kan utan tvekan säga att detta har varit det sämsta COP någonsin, säger Mohamed Adow från Power Shift Africa till TT.

Vid 16-tiden svensk tid gick klimatmötet över deadline eftersom länderna inte enats om formuleringarna om fossila bränslen.