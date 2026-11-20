FN:s klimattoppmöte har kanske inte bjudit på några större framgångar för arbetet med att undvika katastrofala klimatförändringar. Men det tycks åtminstone ha varit ganska lukrativt för värdlandet Turkiet. Det skriver Reuters.

Enligt landets egna siffror har man säkrat avtal och investeringar värda 265 miljarder kronor. Det handlar till stor del om satsningar på grön energi, något som kan underlätta Turkiets egen omställning.

De gemensamma förhandlingarna under COP31 beskrivs än så länge som ett misslyckande. I ett förslag till avtal som presenterades under torsdagskvällen hade alla omnämnanden av fossila bränslen strukits.