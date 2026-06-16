Svantesson inte rädd att SD tar finansministerposten

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) är inte rädd för att Sverigedemokraterna ska knipa hennes ministerpost efter valet. Det säger hon i SVT-dokumentären ”Makthavarna”.

– Jag är säker på att jag har ett ganska starkt förtroende även bland dem, eller jag vet det. Och jag tänker att det här jobbet gör en moderat, och jag, bättre än någon sverigedemokrat i Sverige.

Givet dagens opinionsläge är det inte säkert att hon får behålla jobbet ändå. Svantesson gör analysen att SD-samarbetet skrämmer bort många kvinnliga väljare.