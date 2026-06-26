Ingen minister sjukskriven under hela mandatperioden

Under den gångna mandatperioden har ingen minister i regeringen vid något tillfälle varit sjukskriven och fått löneavdrag, rapporterar Altinget. Detta trots att det vid flera tillfällen hänt att ministrar ställt in uppdrag på grund av sjukdom.

Enligt lag ska ministrar som inte kan fullgöra sitt uppdrag anmäla detta och få avdrag på arvodet. Att så inte skett får kritik från oppositionen.

– Det är oacceptabelt att statsråd ställer in uppdrag på grund av sjukdom men ändå tar ut fullt arvode, säger Tony Haddou (V), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Tidigare har även S-ledda regeringar fått kritik för samma agerande. Bland annat sjukskrev sig inte Stefan Löfven trots att han opererades på sjukhus.