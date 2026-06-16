Såriga striden i SD – pratade inte på flera år
En djup spricka uppstod mellan SD-topparna Mattias Karlsson och Björn Söder under Jimmie Åkessons sjukskrivning 2014. De berättar om konflikten i SvD:s nya podd ”De fyras gäng” – döpt efter det tajta kompisgänget där även Richard Jomshof ingick.
Karlsson var vikarierande partiledare när Åkesson var borta. Det skapade en misstro mellan de tidigare vännerna och Karlsson upplevde att Söder ville hålla tillbaka honom.
– Han trodde att det annars skulle riskera att leda till att jag skulle försöka manövrera ut Jimmie, säger Karlsson.
När Åkesson kom tillbaka petades Söder ur SD:s verkställande utskott och Karlsson säger att han inte pratade med Söder på flera år.
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