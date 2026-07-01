”Trodde vi skulle lyckas lägga ner fler myndigheter”

Civilminister Erik Slottner (KD) har inte lyckats lägga ner så många myndigheter som han hade önskat under den gångna mandatperioden, säger han i en intervju med Altinget.

– Jag trodde att det skulle vara lättare när jag initierade detta och trodde att vi skulle lyckas med fler myndigheter, säger Erik Slottner (KD) till Altinget.

Nio myndigheter lades ner genom sammanslagningar vid årsskiftet och ytterligare tre myndigheter slås ihop med andra under året.