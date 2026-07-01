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Arkivbild: Erik Slottner (KD) under en pressträff. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Tidösamarbetet

”Trodde vi skulle lyckas lägga ner fler myndigheter”

Av Tomas Ekelund
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Civilminister Erik Slottner (KD) har inte lyckats lägga ner så många myndigheter som han hade önskat under den gångna mandatperioden, säger han i en intervju med Altinget.

– Jag trodde att det skulle vara lättare när jag initierade detta och trodde att vi skulle lyckas med fler myndigheter, säger Erik Slottner (KD) till Altinget.

Nio myndigheter lades ner genom sammanslagningar vid årsskiftet och ytterligare tre myndigheter slås ihop med andra under året.

”Att slå samman myndigheter är något av det svåraste en minister kan göra”
www.altinget.se
Erik Slottner: Här är myndigheterna som bör läggas ner
debatt · Expressen
Svenska myndigheter
lista · www.riksrevisionen.se
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