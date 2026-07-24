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”Svärtan” går att se på SVT Play
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”Svärtan” – gåtfull, habil eller bottenlöst humorbefriad?

Av Hedda Hallsenius
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Det är 80-tal, hormoner i luften och något lurar precis under ytan. Jämförelserna skriver sig själva. På de svenska kultursidorna liknas SVT:s ”Svärtan” vid ”Stranger things”, ”Stand by me” – och självklart en ond och dunkel ”Saltkråkan”.

John Ajvide Lindqvists ”Sommaren 1985” har gått och blivit serie. Ett tonårsgäng i en skärgårdsidyll hittar en vidunderlig sjöjungfru i en klippskreva, och därifrån går det utför.

”Nostalgisk, kuslig, stämningsfull, vemodig, rörande, gåtfull, vacker och förtrollande”, konstaterar Aftonbladets Karolina Fjellborg.

Inte alla är lika trollbundna. Expressens Gunilla Brodrej kallar serien för en ”habil sommarrysare”. I DN skriver Wanda Bendjelloul att den är aningen utdragen och repetitiv, men ”ändå en härlig sommarlovsserie”.

Någon som inte alls haft särskilt kul framför rutan är SvD:s Thomas Engström, som ger serien en sval tvåa. Han hyllar det snygga fotot, det perfekt avvägda monstret – och självfallet Rolf Lassgård. Men han tycker samtidigt att 80-talsdetaljerna är klumpiga och att serien är ”bottenlöst, tröstlöst befriad från varje ansats till komisk elegans”.

”En vacker dag kommer förhoppningsvis scener ur ’Svärtan’ att spelas upp som avskräckande exempel på hur fruktansvärt träiga, sega och förnumstiga dialogerna en gång var i svenskt drama”, skriver han.

Recensenternas snittbetyg: 3/5

Snittbetyget baseras på tre av sex recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Svenska recensioner

Karolina Fjellborg: SVT har gjort sommarens största måste
recension · Aftonbladet
Thomas Engström: Finns det något gott att säga om det här?
recension · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Nina Morby: ”Svärtan” är en lyckad svensk body horror
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Gunilla Brodrej: Säg inget till småbarnen om onda ”Saltkråkan”
recension · Expressen
Wanda Bendjelloul: Sjungande sjöjungfru förvrider unga sinnen i skärgårdsidylliska ”Svärtan”
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Evert Fremlén Arnesson: ”Svärtan” ger mersmak
recension · www.moviezine.se

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