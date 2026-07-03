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Polisinsatsen på Islands Brygge efter våldsdådet. (Steven Knap/Ritzau Scanpix / Scanpix Denmark)
Våldsdådet i Köpenhamn

Svensk död efter våldsdåd under VM-event i Köpenhamn

Av Helena Sällström
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En svensk man som utsattes för grovt våld under ett VM-event i Köpenhamn i tisdags är död. Det bekräftar Åsa Bergman, ordförande på Polisförbundet i region Öst, för Expressen.

32-åringen var polis och på semester i Köpenhamn.

– Vi har mötts av uppgifterna att en kollega gått bort, och det har hållits en minnesstund på stationen i dag, säger hon.

Smålands-Tidningen uppger att svensken försökte gå emellan under tumultet.

En misstänkt gärningsman har gripits och häktningsförhandlingar hålls under dagen i Köpenhamns byret. Mannen nekar till brott.

Svensk polis död efter våldsdådet i Köpenhamn
Expressen
Man gripen efter VM-bråk i Köpenhamn
www.tv4.se
Inträffade när matchen mellan Norge och Elfenbenskusten visades på storbildsskärm
TT
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