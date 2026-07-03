Svensk död efter våldsdåd under VM-event i Köpenhamn
En svensk man som utsattes för grovt våld under ett VM-event i Köpenhamn i tisdags är död. Det bekräftar Åsa Bergman, ordförande på Polisförbundet i region Öst, för Expressen.
32-åringen var polis och på semester i Köpenhamn.
– Vi har mötts av uppgifterna att en kollega gått bort, och det har hållits en minnesstund på stationen i dag, säger hon.
Smålands-Tidningen uppger att svensken försökte gå emellan under tumultet.
En misstänkt gärningsman har gripits och häktningsförhandlingar hålls under dagen i Köpenhamns byret. Mannen nekar till brott.
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