Svensk död efter våldsdåd under VM-event i Köpenhamn

En svensk man som utsattes för grovt våld under ett VM-event i Köpenhamn i tisdags är död. Det bekräftar Åsa Bergman, ordförande på Polisförbundet i region Öst, för Expressen.

32-åringen var polis och på semester i Köpenhamn.

– Vi har mötts av uppgifterna att en kollega gått bort, och det har hållits en minnesstund på stationen i dag, säger hon.

Smålands-Tidningen uppger att svensken försökte gå emellan under tumultet.

En misstänkt gärningsman har gripits och häktningsförhandlingar hålls under dagen i Köpenhamns byret. Mannen nekar till brott.