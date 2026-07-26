Svenska hjälpen på plats: ”Situationen är extrem”
Det svenska brandflyget har inlett arbetet med att bistå i släckningsarbetet utanför franska Bordeaux. Insatsledaren Markus Green säger till TT att arbetet är intensivt och utmattande.
– Situationen är extrem. Branden är dynamisk eftersom vindarna byter riktning och styrka.
Green är på plats tillsammans med tre svenska piloter, som flyger två plan i skift.
På söndagseftermiddagen brann det omkring en och en halv mil från storstaden, skriver Sky News.
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