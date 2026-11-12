(Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

Stockholmsbörsen ser ut att trotsa den globala AI-oron på marknaderna efter uppgifterna att Nvidias styrelse överväger att sparka vd:n Jensen Huang.

Vid 08-tiden pekar förhandeln hos IG Markets mot en plusöppning i Stockholmsbörsen, vars båda huvudindex i går stängde på nya rekord.

Uppgifterna om att Nvidiachefen sitter löst efter spion- och otrohetshärvan sänker bolagets aktie med närmare 9 procent i USA:s förhandel, något som pressar teknikaktier i Asien.

Bilserviceföretaget Meko – tidigare Mekonomen – redovisade stabil lönsamhet under det tredje kvartalet. Men vd:n Pehr Oscarson är inte nöjd med försäljningen efter att den organiska tillväxten minskat med 3 procent från i fjol.

Optikerkedjan Synsams rörelsevinst och försäljning ökade båda runt 10 procent, vilket var bättre än väntat. Lönsamheten var i stort sett oförändrad.

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