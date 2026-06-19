Svenska Spel hoppas på bettingrekord i morgon

Fotbolls-supportrar på plats för att se Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM mot Tunisien på storbilds-tv när nattklubben Trädgården.

Kombinationen av fotbolls-VM och midsommarhelg bäddar för bettingrekord. Statliga Svenska Spel räknar med en historiskt hög omsättning, enligt Dagens Industri.

Räknat över hela mästerskapet spår bolaget att intäkterna ökar med 50 procent jämfört med VM 2022.

– Mästerskap är det bästa sättet att locka nya kunder. Många som normalt inte spelar börjar göra det när Sverige deltar i fotbolls-VM, säger Svenska Spels sponsringsansvarige Victor Kalda till tidningen.