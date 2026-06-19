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Fotbolls-supportrar på plats för att se Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM mot Tunisien på storbilds-tv när nattklubben Trädgården. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMMästerskapet

Svenska Spel hoppas på bettingrekord i morgon

Av Tomas Ekelund
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Kombinationen av fotbolls-VM och midsommarhelg bäddar för bettingrekord. Statliga Svenska Spel räknar med en historiskt hög omsättning, enligt Dagens Industri.

Räknat över hela mästerskapet spår bolaget att intäkterna ökar med 50 procent jämfört med VM 2022.

– Mästerskap är det bästa sättet att locka nya kunder. Många som normalt inte spelar börjar göra det när Sverige deltar i fotbolls-VM, säger Svenska Spels sponsringsansvarige Victor Kalda till tidningen.

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Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Svenska Spel är fotbollförbundets äldsta samarbetspartner
TT
bakgrund
 
Svenska Spel
Wikipedia (sv)
AB Svenska Spel är ett statligt bolag som verkar inom den reglerade spelmarknaden i Sverige. Bolaget är en sammanhållen koncern med koncerngemensamma funktioner. Spelverksamheten bedrivs genom affärsområdena Sport & Casino (spel på sport och hästar, nätcasino, nätpoker och nätbingo), Tur (lotterier) samt Vegas (värdeautomater på restauranger och i bingohallar). Svenska Spels verksamhet står under tillsyn av Spelinspektionen. Företaget bildades den 1 januari 1997 genom en sammanslagning av de två statliga bolagen Svenska penninglotteriet och Tipstjänst.[1] Huvudkontoret är placerat i Visby. Försäljning sker via ombud, restauranger och bingohallar samt via internet. Svenska Spel lämnar utdelning till sin ägare, svenska staten. Efter omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019 omfattas bolaget av spelskatt, som infördes med 18 procent och höjdes till 22 procent den 1 juli 2024. Spelskatten betalas även av Svenska Spel och påverkar därmed storleken på det utdelningsbara överskottet. Medarbetare inom Svenska Spel-koncernen kallas ofta Svenska Spelare.
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