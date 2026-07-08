ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Europols högkvarter i Haag. (Peter Dejong / AP)
Inrikes

Svenskar gripna i razzia mot nätpedofiler

Av Adam Lindh
Publicerad:

Flera länder, däribland Sverige, har deltagit i en internationell razzia mot sexuella övergrepp mot barn, rapporterar TT. Räderna har lett till att 28 män, i åldrarna 22–54, har gripits.

Enligt Europol greps männen i Sverige, Kanada, Tjeckien, Tyskland, Norge, Polen och Schweiz.

Männen misstänks ha betalat med kryptovalutor för att komma åt videor och filmer på barn som utsatts för övergrepp.

Utredningen leds av norsk polis
TT
Fler än 46 föremål har tagits i beslag
www.tv4.se
Bland annat kryptoplånböcker och droger har beslagtagits
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen