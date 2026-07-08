Svenskar gripna i razzia mot nätpedofiler

Flera länder, däribland Sverige, har deltagit i en internationell razzia mot sexuella övergrepp mot barn, rapporterar TT. Räderna har lett till att 28 män, i åldrarna 22–54, har gripits.

Enligt Europol greps männen i Sverige, Kanada, Tjeckien, Tyskland, Norge, Polen och Schweiz.

Männen misstänks ha betalat med kryptovalutor för att komma åt videor och filmer på barn som utsatts för övergrepp.