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Glenn Nyberg ska döma igen i VM. (MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Svenske domaren Nyberg får ny match – dömer Spanien

Av Jacob Ruderstam
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Den svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg kommer att döma sextondelsfinalen mellan Spanien och Österrike. Matchen spelas på torsdag klockan 21.00, och det blir Nybergs tredje framträdande i mästerskapet.

Den 37-årige svensken dömde Ghanas gruppspelsmatch mot Panama samt matchen mellan Curacao och Elfenbenskusten.

Matchen spelas i Los Angeles
TT
Österrike tog sig till sextondelsfinal genom ett mål i slutskedet av matchen mot Algeriet (spanska)
elpais.com
bakgrund
 
Glenn Nyberg
Wikipedia (sv)
Glenn Per Nyberg, född 12 oktober 1988 i Säter, är en svensk fotbollsdomare. Nyberg debuterade som förbundsdomare 2008. Han har dömt över 240 allsvenska matcher. Nyberg har även dömt över 20 matcher i Superettan samt över 90 internationella matcher. 2016 blev han officiell FIFA-domare. Efter säsongen 2016 röstade spelarna i Allsvenskan fram Nyberg till "Årets domare". Nyberg har röstats fram tre gånger till Allsvenskan bästa domare för herrar, 2019, 2020 och 2023. Nyberg har varit domaransvarig i Kvarnsveden IK i omgångar. Nyberg skapade kontroverser 2025 då han blandade i sig en division 6 match genom att använda sin position som en av Sveriges mest ansedda domare för påverka domaren att ändra ett gult kort till rött till Kvarnsvedens fördel.
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