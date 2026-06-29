Svenske domaren Nyberg får ny match – dömer Spanien

Den svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg kommer att döma sextondelsfinalen mellan Spanien och Österrike. Matchen spelas på torsdag klockan 21.00, och det blir Nybergs tredje framträdande i mästerskapet.

Den 37-årige svensken dömde Ghanas gruppspelsmatch mot Panama samt matchen mellan Curacao och Elfenbenskusten.