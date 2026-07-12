Sverige ger 45 miljoner i stöd till Kongo-Kinshasa

Röda korset-anställda förbereder gravsättningen av sex månader gamla Vanisa Anifa som dog av ebola i mitten av juni.

Sverige skickar ytterligare 45 miljoner kronor till det eboladrabbade Kongo-Kinshasa, skriver TT. Stödet väntas nå 380 000 människor för att begränsa spridningen.

”Regeringen ser med stor oro på utbrottet av ebola”, säger biståndsminister Benjamin Dousa (M) till TT.

Nästan 650 personer har dött i ebolautbrottet i landet. Över 1 800 personer är samtidigt smittade.