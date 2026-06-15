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Svenska laget tackar publiken efter matchen. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Sverige klättrar på Athletics lista: ”En dark horse?”

Av Anders Hovne
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Efter storsegern mot Tunisien i premiären klättrar Sverige rejält på den tunga sporttidningen The Athletics rankinglista över alla VM-lag. Listan uppdateras efter varje speldag och på måndagen har Sverige lyft elva placeringar till plats 21 – en plats bättre än Norge.

Tidningen konstaterar att det på förhand var svårt att veta var Sverige stod men att förbundskapten Graham Potter tycks ha fått ordning på laget.

”En dark horse?” frågar sig tidningen.

I övrigt är det inget lag som rör sig nämnvärt. Toppar listan gör Spanien före Frankrike och Argentina.

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”Potter har fått laget att fungera bra ihop”
NY Times  · Ofta betalvägg
Sverige vann matchen med 5–1
www.theguardian.com
Yasin Ayari gjorde två mål för Sverige
www.skysports.com
Sverige leder grupp F efter matchen
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
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Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VMGraham PotterFotbollHerrlandslaget i fotboll