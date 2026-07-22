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Försvarsmakten testar militär drönare. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
AI-kapplöpningen

”Sverige måste aktivt utveckla försvars-AI”

Av Joel Malmén
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Ukrainakriget visar den försvarspolitiska vikten av att snabbt utveckla och anamma nya AI-system. Samtidigt pågår ett kallt krig där USA och Kina tävlar om kontroll över AI-teknikens byggstenar. Det skriver Evelina Anttila, grundare av AI-bolaget Nordan AI, på SvD Debatt.

När andra länder tävlar om att bygga framtidens AI- och försvarssystem kan inte Sverige bara köpa deras teknik, fortsätter hon.

”Vi måste skapa förutsättningar för att de mest innovativa företagen ska startas, växa och stanna här – och att kapital, spetskompetens och entreprenörer ser Sverige som den bästa platsen att bygga nästa generations försvars- och AI-förmågor.”

Evelina Anttila: ”AI en strategisk resurs i det nya kalla kriget”
debatt · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om debattören

Evelina Anttila, grundare, Nordan AI

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