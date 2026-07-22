”Sverige måste aktivt utveckla försvars-AI”
Ukrainakriget visar den försvarspolitiska vikten av att snabbt utveckla och anamma nya AI-system. Samtidigt pågår ett kallt krig där USA och Kina tävlar om kontroll över AI-teknikens byggstenar. Det skriver Evelina Anttila, grundare av AI-bolaget Nordan AI, på SvD Debatt.
När andra länder tävlar om att bygga framtidens AI- och försvarssystem kan inte Sverige bara köpa deras teknik, fortsätter hon.
”Vi måste skapa förutsättningar för att de mest innovativa företagen ska startas, växa och stanna här – och att kapital, spetskompetens och entreprenörer ser Sverige som den bästa platsen att bygga nästa generations försvars- och AI-förmågor.”
Om debattören
Evelina Anttila, grundare, Nordan AI
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