”Sverige möter en skicklighet på en annan nivå”

Sverige ligger under med 0–1 mot Frankrike med en halvlek kvar att spela av sextondelsfinalen. Men experterna i TV4:s studio ser mycket positivt att lyfta fram efter de första 45 blågula minuterna.

Jonas Olsson menar också att man får ta i beaktande att det lag Sverige möter är bättre än något av det Sverige hittills stött på i VM.

– Vi gör väldigt mycket bra, men skickligheten Frankrike har är något helt annat än det vi mött tidigare, säger han.

John Guidetti menar att en nyckel blir att Sverige förmår att ta till vara på de få lägen som vi väntas få under de avslutande 45 minuterna.

– Så länge det står 1–0 och vi får chanser är vi med. Vi måste sätta det vi får i andra halvlek, säger han i TV4.