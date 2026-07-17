Sveriges regering kritisk: ”Försvårar omställning”

Arkivbild från en klimatprotest i Dubai 2023.

Den svenska regeringen är kritisk mot EU-kommissionens förslag om lättnader i utsläppshandeln för industrier. I en kommentar till DN skriver statsminister Ulf Kristersson (M) att det kan lägga ”ett orimligt stort ansvar på den svenska skogen”.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) säger i ett uttalande på regeringens hemsida att man står bakom dagens system, och att det nya förslaget är en effekt av mindre ambitiösa länders påverkansarbete.

– Förslagets ambitionsnivå är otillräcklig och försvårar arbetet med industrins omställning.

Enligt DN innebär förslaget att fossilindustrin får längre tid på sig att ställa om, vilket riskerar att slå mot den gröna industrin i norra Sverige.