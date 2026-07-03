”Swelce” syntes inte till – kan ha gift sig i smyg

En poster på Taylor Swift utanför Madison square garden på Manhattan och fans som väntar utanför.

På torsdagen tog sig många fans till Madison square garden på Manhattan för att eventuellt få se Taylor Swift och Travis Kelce, rapporterar CNN. Enligt många oberoende källor har stjärnparet hyrt arenan över helgen för att gifta sig. Men det hela sker under stort hemlighetsmakeri.

Amerikanska medier skriver att ”Swelces” repetitionsmiddag skulle hållas på torsdagen. Men det är fortfarande oklart om den ägde rum, och åskådarna fick vända hem utan större spektakel.

Dessutom uppger källor till Page Six att paret redan har gift sig under privat ceremoni med sin närmaste familj.

På fredagskvällen ska paret ha bjudit in 1 000 personer till en större bröllopsfest inne på arenan. Enligt uppgifter råder det strikt telefon- och fotoförbud för gästerna.