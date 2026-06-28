Sydkoreas förbundskapten avgår efter VM-debacle
Sydkoreas förbundskapten Hong Myung-bo avgår efter att landet misslyckats att ta sig vidare från gruppspelet, skriver Expressen.
Beskedet tillkännagavs på en presskonferens i mexikanska Guadalajara på söndagen.
– Jag ber om ursäkt till landets invånare som älskar koreansk fotboll och alltid stöttar landslaget, säger Myung-bo, enligt The Chosun Daily.
Myung-bo ledde det sydkoreanska landslaget i två år. Laget hamnade precis utanför de åtta tredjeplacerade lag som – liksom Sverige – förärades en bonusmöjlighet.
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