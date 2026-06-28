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Southkoreas förbundskapten Hong Myung-bo i samband med en träning tidigare under mästerskapet. (Moises Castillo /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Sydkoreas förbundskapten avgår efter VM-debacle

Av Daniel Persson
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Sydkoreas förbundskapten Hong Myung-bo avgår efter att landet misslyckats att ta sig vidare från gruppspelet, skriver Expressen.

Beskedet tillkännagavs på en presskonferens i mexikanska Guadalajara på söndagen.

– Jag ber om ursäkt till landets invånare som älskar koreansk fotboll och alltid stöttar landslaget, säger Myung-bo, enligt The Chosun Daily.

Myung-bo ledde det sydkoreanska landslaget i två år. Laget hamnade precis utanför de åtta tredjeplacerade lag som – liksom Sverige – förärades en bonusmöjlighet.

Hong Myung-bo hade kontrakt för ytterligare ett år.
Expressen
Också Sydkoreas president har bett om ursäkt
TT
Läs hela Myung-bos avgångstal här
www.chosun.com
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Fotbolls-VMSlutspelet