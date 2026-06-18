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En talibansk polis dirigerar trafiken i Afghanistans huvudstad Kabul i augusti 2025. (Siddiqullah Alizai/AP)
Läget i Afghanistan

Talibaner har ansökt om visum inför EU-möte

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Fem företrädare för Afghanistans talibanstyre har ansökt om visum till Belgien, rapporterar TT.

Anledningen är det möte om utvisningar till Afghanistan som EU-kommissionen har tagit initiativ till. Ett möte som migrationsminister Johan Forssell (M) i april sa att Sverige har varit ”kraftigt pådrivande” till.

Syftet är att möjliggöra utvisningar till Afghanistan, vilket i praktiken har varit omöjligt sedan talibanerna tog makten 2021. Beslutet att över huvud taget hålla mötet – som väntas äga rum i juli – har kritiserats hårt av både människorättsorganisationer och den politiska oppositionen i Sverige.

Alla EU-länder har utsett en ”kontaktperson” till mötet
TT
Forssell: Är inte ett politiskt erkännande av talibanerna (21 april)
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Endast frivilliga återvändare har kunnat lämna Sverige (17 oktober 2025)
Sveriges Radio
Uppgifter: Här är talibanen som ska förhandla med Sverige (13 maj)
www.etc.se  · Ofta betalvägg
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