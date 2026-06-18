Talibaner har ansökt om visum inför EU-möte

Fem företrädare för Afghanistans talibanstyre har ansökt om visum till Belgien, rapporterar TT.

Anledningen är det möte om utvisningar till Afghanistan som EU-kommissionen har tagit initiativ till. Ett möte som migrationsminister Johan Forssell (M) i april sa att Sverige har varit ”kraftigt pådrivande” till.

Syftet är att möjliggöra utvisningar till Afghanistan, vilket i praktiken har varit omöjligt sedan talibanerna tog makten 2021. Beslutet att över huvud taget hålla mötet – som väntas äga rum i juli – har kritiserats hårt av både människorättsorganisationer och den politiska oppositionen i Sverige.