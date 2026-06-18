Techchefer på G7-lunch: Vill se USA-ledd koalition
USA:s ledande AI-chefer var på plats i Évian-les-Bains på onsdagen när G7-ledarna höll ett särskilt lunchmöte om artificiell intelligens. Bland deltagarna fanns Open AI:s Sam Altman, Anthropics Dario Amodei och Google Deepminds Demis Hassabis.
Amodei och Hassabis ska ha föreslagit en internationell AI-koalition ledd av USA, med syftet att ta fram gemensamma regler. Kanadas premiärminister Mark Carney ska ha ställt sig bakom idén.
Amodei ska även ha uppmanat G7-ledarna att ”undvika splittring” när det gäller de nya avancerade AI-modellerna. Källor med insyn uppger att Amodei fick medhåll av rivalen Altman, som bland annat efterlyste utökad samordning mellan länder, rapporterar Financial Times.
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