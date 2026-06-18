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G7-mötet i Frankrike

Techchefer på G7-lunch: Vill se USA-ledd koalition

Av Helena Sällström
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USA:s ledande AI-chefer var på plats i Évian-les-Bains på onsdagen när G7-ledarna höll ett särskilt lunchmöte om artificiell intelligens. Bland deltagarna fanns Open AI:s Sam Altman, Anthropics Dario Amodei och Google Deepminds Demis Hassabis.

Amodei och Hassabis ska ha föreslagit en internationell AI-koalition ledd av USA, med syftet att ta fram gemensamma regler. Kanadas premiärminister Mark Carney ska ha ställt sig bakom idén.

Amodei ska även ha uppmanat G7-ledarna att ”undvika splittring” när det gäller de nya avancerade AI-modellerna. Källor med insyn uppger att Amodei fick medhåll av rivalen Altman, som bland annat efterlyste utökad samordning mellan länder, rapporterar Financial Times.

Mötet hölls bakom stängda dörrar
CNBC
Emmanuel Macron säger att han vädjade till USA att inte behålla avancerad AI för egen del
AP  · Ofta betalvägg
USA exportstoppade förra veckan Anthropics senaste AI-modeller, vilket har lett till internationella reaktioner
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Altman sa att han vill se ett internationellt forum för reglering av AI
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
I Europa växer oron för att USA kan stänga av viktig teknik
techcrunch.com
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G7-mötet i FrankrikeUSAMark CarneySam AltmanDario AmodeiG7AnthropicOpen AIData, it & högteknologiArtificiell intelligens