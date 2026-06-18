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Emmanuel Macron och Donald Trump. (Michel Euler /AP/TT / AP)
G7-mötet i Frankrike

Analyser: Trump stannade – G7-mötet var en succé

Av Hannah Gustafsson
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Den amerikanske presidenten Donald Trump lät sig charmas av den franske presidenten Emmanuel Macron under G7-mötet i Frankrike i veckan. Det menar bland annat Mark Landler på The New York Times.

”Enligt ett mått mätt var detta toppmöte en framgång: Trump stannade till slutet, något han inte gjort vid tidigare G7-möten, inklusive de två som hölls i Kanada.”

Politicos Clea Caulcutt tror också att Macrons sätt att anpassa sig efter den amerikanske presidenten bidrog till ländernas överenskommelse om skärpta sanktioner mot Ryssland.

”De skräddarsydde sina budskap för att stämma överens med Trumps binära syn på global maktpolitik och framställde Ukraina som en vinnare och Ryssland som en förlorare i krigets senaste fas.”

Claire Gatinois på Le Monde tror att Macron tillgodosåg Trumps ”alla infall” och utnyttjade deras mångåriga bekantskap för att skapa en succé.

Clea Caulcutt: Hur Macron vann Trumps omgång på G7 – tills nästa bråk
analys · www.politico.eu
Mark Landler: Efter en dag av harmoni vänder en ombytlig Trump upp och ner på ledarmötet
analys · NY Times  · Ofta betalvägg
Claire Gatinois: Macron tar emot Trump på slottet i Versailles för att diskutera Ukraina
analys · www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
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