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Donald Trump får en rundtur av Emmanuel Macron i Versailles. (Anna Moneymaker /AP/TT)
G7-mötet i Frankrike

Macron uppmanar USA att dela med sig av AI-teknik

Av Helena Sällström
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Frankrikes president Emmanuel Macron har riktat en skarp vädjan till USA om att inte behålla den mest avancerade AI‑tekniken för sig själv, rapporterar AP.

I anslutning till en lunch med techchefer under G7-mötet i Frankrike på onsdag varnade Macron för att amerikanska företag kan tappa i värde om de slår av tillgången till systemen.

Enligt Macron behöver demokratiska länder arbeta tillsammans för att auktoritära regimer inte ska få tillgång till avancerade AI-system.

– Vi behöver hitta en gemensam väg framåt.

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www.politico.eu
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