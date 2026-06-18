Macron uppmanar USA att dela med sig av AI-teknik

Donald Trump får en rundtur av Emmanuel Macron i Versailles.

Frankrikes president Emmanuel Macron har riktat en skarp vädjan till USA om att inte behålla den mest avancerade AI‑tekniken för sig själv, rapporterar AP.

I anslutning till en lunch med techchefer under G7-mötet i Frankrike på onsdag varnade Macron för att amerikanska företag kan tappa i värde om de slår av tillgången till systemen.

Enligt Macron behöver demokratiska länder arbeta tillsammans för att auktoritära regimer inte ska få tillgång till avancerade AI-system.

– Vi behöver hitta en gemensam väg framåt.