Trump till världsledarna: ”Det är jag som är chefen”

Donald Trump kallade sig själv för chef inför resten av världsledarna i G7 under onsdagen. Den amerikanske presidenten stannade till framför det runda bordet innan han satte sig för mötet.

– Det är jag som är chefen, sa han framför bland andra Keir Starmer, Friedrich Merz och Emmanuel Macron.

Reuters skriver att Trumps uttalande var skämtsamt men sant. USA spelar en stor roll i flera frågor som diskuterades på mötet, bland annat stödet till Ukraina.