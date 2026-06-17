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G7-mötet i Frankrike

Trump till världsledarna: ”Det är jag som är chefen”

Av Jacob Ruderstam
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Donald Trump kallade sig själv för chef inför resten av världsledarna i G7 under onsdagen. Den amerikanske presidenten stannade till framför det runda bordet innan han satte sig för mötet.

– Det är jag som är chefen, sa han framför bland andra Keir Starmer, Friedrich Merz och Emmanuel Macron.

Reuters skriver att Trumps uttalande var skämtsamt men sant. USA spelar en stor roll i flera frågor som diskuterades på mötet, bland annat stödet till Ukraina.

G7-länderna överens om fortsatt stöd till Ukraina
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The Guardian rapporterar löpande
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Inga formella samtal mellan USA och Kanada vid G7
www.cbc.ca
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